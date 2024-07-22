Сильнейшие тяжелоатлеты со всей страны собрались на чемпионате в Новосибирске. Участники из Владимирской области показали высокие результаты и завоевали 14 наград, сообщили в правительстве

Сильнейшие тяжелоатлеты со всей страны собрались на чемпионате в Новосибирске. Участники из Владимирской области показали высокие результаты и завоевали 14 наград, сообщили в правительстве области. Спортсменка Александра Фурдик взяла «золото» в рывке и второе место в упражнении «толчок». Она стала второй по сумме двоеборья. «Бронзу» в рывке завоевала Полина Андреева, также у девушки две серебряные