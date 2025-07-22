Аналитики ВТБ выяснили, что транзакционная активность россиян использующих pay-сервисы в среднем на 15% выше, чем у клиентов, которые ими не пользуются. Отмечается, что с начала года с помощью ..

Аналитики ВТБ выяснили, что транзакционная активность россиян использующих pay-сервисы в среднем на 15% выше, чем у клиентов, которые ими не пользуются. Отмечается, что с начала года с помощью данного цифрового решения от банка было совершено 100 млн оплат на 70 млрд рублей.Чаще всего россияне использовали этот финансовый инструмент для оплаты в супермаркетах, кафе и ресторанах, на автозаправках и в аптеках. Среди основных преимуществ сервиса пользователи называют мобильность и простой доступ к платежам через приложение. Как отмечают эксперты, на рост популярности у россиян цифровых платежных сервисов также влияют выгодные предложения и акции финансовых организаций.«Банковские pay-сервисы — удобная альтернатива классическим платежным средствам, когда оплата покупок снова стала возможна одним касанием телефона к терминалу. Технологичные методы оплаты становятся все более востребованными: пользователи сервиса в среднем совершают на 15% больше покупок», — отметил Алексей Охорзин, советник заместителя президента-председателя правления ВТБ.