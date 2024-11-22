Федеральный девелопер GloraX готовится начать строительство первого жилого дома на территории бывшего владимирского Тракторного завода. Компания получила разрешение на строительство первой

Федеральный девелопер GloraX готовится начать строительство первого жилого дома на территории бывшего владимирского Тракторного завода. Компания получила разрешение на строительство первой очереди проекта. Его реализация запланирована на II квартал 2027 года. Причем застройка будет проходить по механизму комплексного развития территории. Дмитрий Ногтев, директор департамента развития и GR GloraX во Владимире Получили на него 20 ноября