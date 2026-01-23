В одном детском саду вдруг все дети материться начали. Ну там все воспитатели конечно с ума посходили и начали думать, почему такое произошло. Вспомнили, что на прошлой неделе у них два слесаря чего-то там приваривали. Нашли их и строго так спрашивают, не происходило ли чего необычного во время работы. Один из мужиков и говорит:
- Да вроде нет... Только вот один раз Вася, когда я поддерживал ему стремянку, нечаянно уронил мне за шиворот кусочек жидкого железа... Ну я ему прямо сказал - не прав ты, Вася, нельзя так!
еще анекдот!