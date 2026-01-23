Пять новых уличных бань будут работать на территории аквапарка и станут ещё одним местом для посещения гостей. Открытие намечено на 8 Марта. На выбор представят: баню по-чёрному, бани «Аил»,
<a href="https://33live.ru/novosti/23-01-2026-v-suzdale-otkroyut-muzej-ban.html" target="_blank">В Суздале откроют Музей бань</a> - Пять новых уличных бань будут работать на территории аквапарка и станут ещё одним местом для посещения гостей. Открытие намечено на 8 Марта. На выбор представят: баню по-чёрному, бани «Аил»,
[url=https://33live.ru/novosti/23-01-2026-v-suzdale-otkroyut-muzej-ban.html]В Суздале откроют Музей бань[/url] - Пять новых уличных бань будут работать на территории аквапарка и станут ещё одним местом для посещения гостей. Открытие намечено на 8 Марта. На выбор представят: баню по-чёрному, бани «Аил»,