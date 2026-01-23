В Кстово Нижегородской области прошли состязания первенства России по самбо среди юниоров и юниорок до 24 лет. Побороться за награды приехали свыше 500 сильнейших самбистов из 45 регионов

В Кстово Нижегородской области прошли состязания первенства России по самбо среди юниоров и юниорок до 24 лет. Побороться за награды приехали свыше 500 сильнейших самбистов из 45 регионов страны. Три бронзовые медали завоевали представители Владимирской области: Разиет Едиджи, Илья Мешков и Анастасия Яшухина. Во Владимирской области самбо занимается около 3800 человек. Специализированные отделения работают в 7