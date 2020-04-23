Поршневое компрессорное оборудование вместе с винтовым на сегодня выступают самыми популярными видами техники, применяемой для получения и передачи сжатого воздуха

Поршневое компрессорное оборудование вместе с винтовым на сегодня выступают самыми популярными видами техники, применяемой для получения и передачи сжатого воздуха. Но, чтобы понять, винтовой компрессор купить или поршневой, необходимо кое-что узнать о последнем.

Ниже приведена популярная классификация, а также перечислены слабые и сильные стороны поршневого оборудования. Изучив эти данные и сделанные в конце выводы, уже будет проще решить, какие нужно купить компрессоры.

Виды поршневых компрессоров

Для классификации поршневого компрессорного оборудования на отдельные группы обычно используют следующие конструкционные особенности:



Поршень при совершении одного движения (возвратно-поступательного) может выдать один или два цикла сжатия, поэтому условно все оборудование делят по виду действия на одинарное и двойное.

В определенных случаях крайне важно, чтобы выпускаемый сжатый воздух был холодным. Для охлаждения получаемого воздуха используют дополнительные ступени сжатия, поэтому по одной из систем классификации оборудование делится на 1-, 2- и многоступенчатое.

По способу понижения трения разделяют масляные компрессоры и безмасляные.

По типу расположения цилиндров различают горизонтальные, вертикальные и угловые модели.

По количеству цилиндров.



Если обобщить конструкторские особенности поршневых компрессоров и сравнить их с винтовыми, то можно сказать, что первые отличаются простотой конструкции, но обладают меньшей эффективностью.

Слабые и сильные стороны

К сильным сторонам поршневого оборудования причисляют:

– относительно небольшую стоимость;

– простую конструкцию, позволяющую легко проводить обслуживание техники даже в домашних условиях.

К слабым сторонам относят:



подача воздуха происходит в равном темпе, а чтобы это исправить, модели снабжаются ресивером – баком для хранения воздуха под давлением;



функционирование производит сильный шум;



оборудование не может долго работать в особо интенсивном режиме, т. к. температура поршневой группы быстро достигает критических значений;



траты энергии больше по сравнению с другими разновидностями компрессоров.



Если проанализировать экономическую выгоду от использования поршневых компрессоров, то их целесообразно использовать, когда потребность в сжатом воздухе не превышает 1,5 тыс. литров в минуту. Если нужно столько или меньше, то стоит поршневые компрессоры купить, а если больше, то лучше винтовые.