Поршневое компрессорное оборудование вместе с винтовым на сегодня выступают самыми популярными видами техники, применяемой для получения и передачи сжатого воздуха
Поршневое компрессорное оборудование вместе с винтовым на сегодня выступают самыми популярными видами техники, применяемой для получения и передачи сжатого воздуха. Но, чтобы понять, винтовой компрессор купить или поршневой, необходимо кое-что узнать о последнем.
Ниже приведена популярная классификация, а также перечислены слабые и сильные стороны поршневого оборудования. Изучив эти данные и сделанные в конце выводы, уже будет проще решить, какие нужно купить компрессоры.
Виды поршневых компрессоров
Для классификации поршневого компрессорного оборудования на отдельные группы обычно используют следующие конструкционные особенности:
- Поршень при совершении одного движения (возвратно-поступательного) может выдать один или два цикла сжатия, поэтому условно все оборудование делят по виду действия на одинарное и двойное.
- В определенных случаях крайне важно, чтобы выпускаемый сжатый воздух был холодным. Для охлаждения получаемого воздуха используют дополнительные ступени сжатия, поэтому по одной из систем классификации оборудование делится на 1-, 2- и многоступенчатое.
- По способу понижения трения разделяют масляные компрессоры и безмасляные.
- По типу расположения цилиндров различают горизонтальные, вертикальные и угловые модели.
- По количеству цилиндров.
Если обобщить конструкторские особенности поршневых компрессоров и сравнить их с винтовыми, то можно сказать, что первые отличаются простотой конструкции, но обладают меньшей эффективностью.
Слабые и сильные стороны
К сильным сторонам поршневого оборудования причисляют:
– относительно небольшую стоимость;
– простую конструкцию, позволяющую легко проводить обслуживание техники даже в домашних условиях.
К слабым сторонам относят:
- подача воздуха происходит в равном темпе, а чтобы это исправить, модели снабжаются ресивером – баком для хранения воздуха под давлением;
- функционирование производит сильный шум;
- оборудование не может долго работать в особо интенсивном режиме, т. к. температура поршневой группы быстро достигает критических значений;
- траты энергии больше по сравнению с другими разновидностями компрессоров.
Если проанализировать экономическую выгоду от использования поршневых компрессоров, то их целесообразно использовать, когда потребность в сжатом воздухе не превышает 1,5 тыс. литров в минуту. Если нужно столько или меньше, то стоит поршневые компрессоры купить, а если больше, то лучше винтовые.