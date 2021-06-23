В начале июня в полицию обратился 37-летний житель одного из районных сел, он сообщил о пропаже кроссового мотоцикла. По данным УМВД по Владимирской области, неизвестный взломал запорное

В начале июня в полицию обратился 37-летний житель одного из районных сел, он сообщил о пропаже кроссового мотоцикла. По данным УМВД по Владимирской области, неизвестный взломал запорное устройство и проник в гараж. По подозрению в причастности к краже задержали 19-летнего жителя соседнего села. В ходе обыска полицейские нашли похищенный мотоцикл. Здесь же был и мопед,