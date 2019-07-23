Помощница многих знаменитостей Анна Исаева обнародовала фотографию, сделанную во время свадьбы Ольги Бузовой. На снимке звезда скандально известного телепроекта Дом-2 сияет от счастья.

Помощница многих знаменитостей Анна Исаева обнародовала фотографию, сделанную во время свадьбы Ольги Бузовой. На снимке звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" сияет от счастья.Свадебную фотографию Анна Исаева, сотрудничающая со многими отечественными знаменитостями, опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Примечательно, что и она сама отметилась на заветном кадре. Речь идет о торжестве, которое случилось в июне 2012 года. Тогда Ольга Бузова вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова."В моей практике было семь звездных свадеб. Каждая яркая, красивая, многолюдная, счастливая. Все звезды, женившиеся у меня на глазах были очень счастливы и любили друг друга. И это правда!!! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – рассказала Анна Исаева.30 декабря 2016 года Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов оформили развод. На тот момент футболист уже встречался с моделью Анастасией Костенко, на которой вскоре женился. А уже летом 2018 года красотка подарила ему дочь Милану. "А как жизнь складывалась дальше – у каждого по–своему. Но, я не припомню никаких придуманных браков и натянутых отношений", – призналась пиарщица.В заключение хештэгами Анна Исаева перечислила тех знаменитостей, к свадьбам которых имела отношение. Это оказались, помимо и Дмитрия Тарасова, певцы Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Олег и Марина Газмановы, Алсу и Ян Абрамов, Авраам Руссо и Морела Фердман, Диана Гурцкая и Петр Кучеренко, и Евгений Алдонин. Кстати, последнюю же артистку Анна Исаева провожала в последний путь в марте этого года.