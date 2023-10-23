Гараж выбирают по месту расположения, габаритам и особенностям конструкции, параметрам смотровой ямы. Покупка должна быть оформлена соответствующим образом.

Собственная машина существенно облегчает жизнь современного горожанина. Владелец может преодолевать на ней любые расстояния, не ограничен расписанием движения общественного транспорта. И если дорожит автомобилем, обязательно позаботится о вопросе его хранения. Частные и бесплатные стоянки лишь отчасти решают проблему. Другое дело – покупка гаража. В Омске найти подходящий объект помогает сайт https://omsk.etagi.com/garages/garage/. Чтобы финансовое вложение оказалось выгодным, выбирают подходящее строение по ряду параметров.

Расположение, материалы и особенности конструкции

Лучшим гаражом станет тот, который расположен около дома или в шаговой доступности от него. Часто найти подходящий объект удается недалеко от места проживания или работы. Его конструкция может быть:



Кирпичной. Самая надежная и распространенная. Внимания заслуживает строение без трещин и с хорошо обустроенной изоляцией (защитой от влаги и холода).



Стальной. Часто расположена под окнами многоквартирных домов. Металлическая конструкция требует дополнительной теплоизоляции.



Блочной. Для строительства используют шлакоблоки и пенобетон. Недорогие гаражи сопоставимы по качеству с кирпичными.



Заслуживают внимания состояние кровли и смотровая яма (есть не во всех гаражах), обустройство и наличие коммуникаций (электричества, инженерных систем), установленное оборудование.

Особенности смотровой ямы

Необходима далеко не всем. Если будущий владелец объекта планирует использовать смотровую яму для диагностики, ремонта и обслуживания автомобиля, необходимо обратить внимание на:



глубину – к росту мастера или собственника добавляют 15–20 см (в слишком низкой придется работать на полусогнутых);



спуск – только монтированные ступени, но не приставная лестница;



ограничительные бортики – предотвращают заезд колесом в яму;



пол – залит бетоном или выстлан плиткой.



Блочная или кирпичная яма должна быть покрыта влагозащитным материалом.

Обращаем внимание на размеры

Габариты стандартной конструкции – 6*3*2 м. Выбирают подходящий гараж по параметрам машины. Чтобы обеспечить водителю максимальное удобство, выбирают объект с запасом места – минимум по метру спереди и сзади, по 2 – с левой и правой сторон. И такая конструкция подойдет только для хранения транспорта. Если собственник планирует ремонтировать авто, необходимо добавить к указанным размерам еще по 1,5–2 метра с каждой стороны.

Выбранный объект необходимо правильно переоформить. Следует составить договор купли-продажи и акт приема-передачи. Подписанные документы регистрируют (сделать это можно в МФЦ), можно оформить сделку у нотариуса.