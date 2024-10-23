На подрядчика, который должен был построить ФАП в селе Ваулово Кольчугинского района, возбудили административное дело о бездействии. Причем бездействие в буквальном смысле – на месте

На подрядчика, который должен был построить ФАП в селе Ваулово Кольчугинского района, возбудили административное дело о бездействии. Причем бездействие в буквальном смысле – на месте фельдшерско-акушерского пункта по истечению установленных сроков красовалась лишь выровненная земля. Договор между индивидуальным предпринимателем и кольчугинской ЦРБ был заключен в марте этого года. За 4 миллиона рублей подрядчик должен был установить