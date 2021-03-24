Люди считают, что появление такого объекта полностью уничтожит привычный уклад жизни. Вблизи домов уже появилась тяжелая техника.

Специалисты компании "Российские автомобильные дороги" сегодня встретились с жителями и представителями администрации Петушинского района, чтобы обсудить начало строительства трассы М-12. Работы уже идут.Владимир Маркин, житель деревни Старые Мытища: «Вы вплотную уже подошли к заборам, а потом в этом месте вы построите еще ряд объектов инфраструктуры. А потом там пойдет еще и ВСМ. Вы боитесь пересечения железной и автодороги, зато пересекаете практически деревню».Жители всерьез обеспокоены началом строительства новой трассы "Москва-Казань". Люди считают, что появление такого объекта полностью уничтожит привычный уклад жизни. Вблизи домов уже появилась тяжелая техника .Анатолий Дачный, житель деревни Репихово утверждает, что работы ведутся прямо на его земле. Хотя будущая дорога, по документам, должна пройти в 40 метрах от забора.Анатолий Дачный, житель деревни Репихово: «В декабре месяце я обращаюсь с официальным письмом, на каком удаление от моего участка будет проходить дорога? Получаю ответ, что ни на каком. То есть если вы поднимите письмо, то есть ответ на моё письмо, то вы увидите, что ничего о метраже в нем не сказано».При этом строители до сих пор не представили схему движения спецтехники по дорогам общего пользования, и не установили временные дорожные знаки, - заявляет глава администрации района.Алексей Курбатов, глава администрации Петушинского района: «Сейчас есть социальная напряженность и мы как раз сегодня обсуждали эти вопросы, давали информацию, и будем давать подробную информацию. Будем воспрепятствовать проезда транспорта которые в эту схему не войдут. Чтобы не дай бог, не были нарушены какие-то мостовые переходы, другие дороги».Подготовить такую схему строители пообещали к этой пятнице.Алексей Борисов, первый заместитель председателя правления компании «Российские автомобильные дороги» по технической политике: «Во-первых, нам важно мнение и мы не должны ни в коем случае затрагивать интересы жителей. Мы должны делать им комфортно на время проживания во время строительно-монтажных работ. Мы уже такие слушания проводили, в том числе на территории Петушинского района, на территории Владимирской области, под руководством губернатора. Постоянно проходят совещания с интервалом - раз в три недели и все эти вопросы поднимаются, нам ведь жить и работать тут до 2024 года».А уже в эту субботу представители проектировщика и местные власти проведут встречу с жителями деревни Репихово. Также в планах компании "Российские автомобильные дороги" встречи с жителями других районов, попавших в зону строительства.Константин Миронов, Илья Хлудов«Вести-Владимир»