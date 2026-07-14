Руководитель обслуживающей организации привлечен к ответственности за многолетнее игнорирование жалоб жителей.

Вязниковская межрайонная прокуратура отреагировала на коллективную жалобу жильцов многоквартирного дома, уличив коммунальные службы в игнорировании своих обязанностей.Проверка показала, что дом был сдан более 65 лет назад, а ремонт в его подъездах не проводился четверть века. Инспекторы зафиксировали отслоение краски, обрушение штукатурки и протечки. Ответственность за содержание здания лежала на компании ООО «ЖЭК-3», которая не спешила выполнять работы.После внесения прокурорского представления директору организации, коммунальщики провели косметический ремонт в подъездах. Кроме того, руководителя компании привлекли к административной ответственности за нарушение правил содержания жилья.