Древесина из Владимирской области станет основой для укрепления государственной границы и строительства подземных блиндажей.

Жители Владимирской области продолжают оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим на передовой, обеспечивая им надежный и крепкий тыл. Из Петушинского района на фронт ушла очередная колонна с гуманитарным грузом — четыре тяжелых автомобиля доставили бревна и доски, необходимые для обустройства оборонительных рубежей на государственной границе.Отправленные лесоматериалы станут основой для защиты жизни и здоровья наших бойцов. В скором времени планируется показать, как эти материалы превращаются в подземные блиндажи, надежно укрывающие от глаз противника пункты дислокации личного состава, полевые госпитали и военную технику.Руководство региона выражает искреннюю признательность всем неравнодушным гражданам, которые вносят свой вклад в поддержку защитников. Только совместными усилиями фронта и тыла можно решить все поставленные задачи.