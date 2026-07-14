Объемы поступающего бензина в регион выросли.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев взял под персональную ответственность вопросы бесперебойного снабжения Владимирской области горючим. По его словам, местная администрация активно взаимодействует с федеральными ведомствами для поддержания стабильной работы всех жизненно важных систем.К настоящему моменту властям удалось добиться существенного увеличения объемов поступающего в область бензина. Благодаря договоренностям с руководством компании «Лукойл», топливо в первоочередном порядке теперь выделяется для нужд пассажирского транспорта, коммунальных предприятий, мусоровозов и карет скорой помощи. В некоторых районах определили отдельные автозаправочные станции, где спецтехника заправляется по выделенному временному графику.Кроме того, субъект вошел в федеральный перечень приоритетных территорий, которым гарантированно выделят лимиты горючего для проведения сельскохозяйственных уборочных работ. Совместно с представителями Федеральной антимонопольной службы специалисты сдерживают стоимость бензина на сетевых заправках, благодаря чему время ожидания в очередях на АЗС сократилось до 20-40 минут.Губернатор также распорядился изучить возможности перевода большего числа машин на газомоторное топливо и организовать постоянное наблюдение за работой продуктовых магазинов. Специальный оперативный штаб продолжает контролировать ситуацию в круглосуточном режиме.