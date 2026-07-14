Владимирская область заняла 13-е место.

Эксперты агентства РИА Новости подготовили новый рейтинг субъектов страны по уровню доступности жилой недвижимости. По результатам исследования, Владимирский регион продемонстрировал высокие показатели, разместившись на 13 строчке общероссийского списка.Аналитики подсчитали, что местной семье с одним ребенком потребуется копить на собственное жилье чуть меньше 4 лет. За этот срок они смогут приобрести типовую двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров на вторичном рынке за 4,7 миллиона рублей. При этом экономическая модель предполагает, что супруги будут ежемесячно откладывать все свободные денежные ресурсы на накопительный счет в банке.Лидерами рейтинга вполне ожидаемо стали северные и дальневосточные территории России, в числе которых Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалин.