Рослесхоз подвел итоги оценки региональных лесных ведомств за 2025 год.

Рослесхоз обнародовал ежегодный рейтинг субъектов Федерации по качеству ведения лесного хозяйства. Ведомство проанализировало, как региональные лесные управления распорядились переданными им государственными полномочиями в этой сфере. По результатам прошедшего года максимальную эффективность в своих группах продемонстрировали Владимирская, Амурская, Орловская, Томская и Тюменская области. В этот же список вошли Чукотский автономный округ, а также республики Татарстан, Северная Осетия – Алания и Коми.Глава Рослесхоза Иван Советников отдельно отметил устойчивые показатели ряда региональных лесных ведомств. Он подчеркнул, что республики Коми и Татарстан, а также Амурская и Владимирская области сохраняют высокие результаты второй год подряд. Руководитель федерального агентства выразил признательность Тюменской, Томской и Орловской областям, Чукотскому автономному округу и Республике Северная Осетия – Алания за добросовестную работу.Средний уровень исполнения переданных лесных полномочий по итогам 2025 года зафиксирован в 44 регионах. Удовлетворительную оценку получили 20 субъектов Российской Федерации. Стоит напомнить, что с 2024 года действует обновленная методика расчета эффективности, а также пересмотренные критерии для оценки деятельности региональных лесных управлений.