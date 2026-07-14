Эксперты сервиса поиска работы SuperJob выяснили, что 14% опрошенных однозначно покинут компанию вместе с руководителем, ещё 10% скорее готовы последовать за ним. Противоположную позицию занимают

Эксперты сервиса поиска работы SuperJob выяснили, что 14% опрошенных однозначно покинут компанию вместе с руководителем, ещё 10% скорее готовы последовать за ним. Противоположную позицию занимают 86%: 47% скорее останутся, а 39% точно не уйдут. Молодёжь до 35 лет чаще готова уволиться (20%), чем сотрудники старше 45 лет (10%). Интересно, что среди тех, кто зарабатывает 100–150