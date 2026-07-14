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15 июля по Владимирской области пройдет масштабный бронепробег «Дорога мужества», организованный «Военно-техническим обществом». Участники преодолеют 1120 километров по кольцевому маршруту: столица – Владимир – Муром – Выкса – Арзамас – Нижний Новгород – столица. Ключевая цель акции — отдать дань уважения труженикам тыла, которые в годы Великой Отечественной войны сутками не отходили от станков, приближая Победу, а также поддержать современные оборонные предприятия, сегодня оснащающие армию передовым вооружением.В составе колонны — 12 раритетных боевых машин. Среди них легендарный ЗИС-5, знаменитая «Катюша» на базе полуторки ГАЗ-АА, ГАЗ-67Б, бронетранспортер БТР-40, разведывательные БРДМ-1 и БРДМ-2. Впервые в пробеге примут участие и современные образцы отечественного ОПК: бронеавтомобили «Спартак», «Атлет», «Штурм» и «Комбат Б». Жители городов смогут не только увидеть технику в движении, но и детально рассмотреть её на месте.В 10:00 на площади Победы во Владимире и в 17:00 на площади Победы в Муроме пройдут торжественные митинги с возложением цветов и венков к Вечному огню. После официальной части для всех желающих организуют открытую экспозицию: гости смогут сфотографироваться с раритетами, пообщаться с экипажами и узнать малоизвестные факты из истории машин.Особый сюрприз ожидает знатоков краеведения. Для жителей и гостей городов проведут викторины, посвященные вкладу Владимира и Мурома в оборону страны в военные годы. Самые эрудированные участники получат памятные призы — детализированные масштабные модели военной техники. Организаторы приглашают всех неравнодушных стать частью события и почтить подвиг поколений.