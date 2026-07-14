Ситуация произошла в марте этого года в Лакинске. Четверо детей, одному из них – 10 лет, а остальным троим по 12, шли по улице Спортивной. Мимо них на автомобиле проехал 45-летний житель

Ситуация произошла в марте этого года в Лакинске. Четверо детей, одному из них – 10 лет, а остальным троим по 12, шли по улице Спортивной. Мимо них на автомобиле проехал 45-летний житель областного центра и окатил водой из лужи. Один их мальчиков выразил недовольство по этому поводу, а второй высказался нецензурно. Водитель это услышал, сдал