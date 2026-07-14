Материалы дела готовят к передаче в суд.

Следователи Кольчугинского района завершают расследование дела против 54-летней местной жительницы. Ее обвиняют в незаконном изготовлении, хранении и сбыте немаркированного табака без лицензии в особо крупном размере.Подозреваемая закупала сырье, сушила его и измельчала, самостоятельно производя курительную продукцию. Готовый товар она отправляла покупателям по всей России через интернет-доставку и обычную почту.В 2024 году у нее изъяли 5,7 тонны табака на 60 миллионов рублей, но бизнесвумен продолжила работу. В сентябре 2025 года силовики повторно конфисковали у нее посылки и сырье еще на 20,5 миллиона рублей.