Live казино с живыми дилерами: что предлагают операторы?

Онлайн-казино сегодня выступают универсальными платформами, где представлено сразу несколько форматов. Большинство проектов наряду с многочисленными слотами стараются интегрировать раздел с живыми дилерами, т.к. опция пользуется популярностью среди определенной категории игроков. Стоит узнать о специфики данного направления и воспользоваться его сильными сторонами.

Определение и основные особенности формата

Live казино - азартное направление, не предусматривающее ГСЧ. За раздачу карт, активацию колеса рулетки, бросание костей отвечают живые дилеры. Они находятся в специально оборудованной комнате или зале наземного казино. Игроки с ними связываются посредством потокового видео.

В специальном помещении много камер. Крупье не может обмануть или схитрить, но ведет сессии он быстро. Из-за чего новичкам данный формат не подходит. Без хорошего знания правил, стратегий, умения считать карты обыграть профессионала крайне сложно.

Лайв-развлечения не поддерживают бесплатную версию. Для ставок нужно использовать только реальные деньги. Отдельные веб-казино допускают просмотр сессий других посетителей. За счет чего сложится общее впечатление о направлении, удастся узнать о его высокий динамике, плюсах и минусах.

Ассортимент развлечений: какие игры доступны?

В разделе Лайв поддерживается небольшое портфолио. Даже у лидеров рынка размещено не более 15000 тайтлов. Зачастую представлены:



покер;



маджонг;



рулетка;



блэкджек;



баккара;



игровые шоу;



сик бо и прочее.



Удастся найти, как многими любимую классику, так и оригинальные вариации данных развлечений - мини-рулетку, блэкджек с поддержкой бонусов, покер с дополнительными картами и т.п. Контент поставляют порядка 35 провайдеров. Новинки появляются редко из-за сложности тестирования, сертификации и обучения крупье.

Предусмотрены ли бонусы для живого казино?

Порядка 95% азартных платформ не поддерживают промо для этого формата. Лишь некоторые клубы могут выдавать:



велком бонус новичкам в размере 100%;



релоад до 50%;



кэшбэк до 25%.



Вейджер зачастую бывает не выше х40. Максимальная ставка не должна быть выше 5$. Запустить на выданные средства можно настольные игры, лотереи, шоу.

Стоит присмотреться к акциям, проводимым провайдерами. Условия оборота у них максимально лояльные, а зачастую вейджер вообще отсутствует. Вендоры часто раздают фишки, проводят турниры, гонки. Во время запуска баккары или покера может появиться колесо Фортуны. Его вращения выдают довольно солидные призы. Есть шанс выиграть до 1000$.