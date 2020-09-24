Уникальная - даже для нынешнего очень богатого на грибы сезона - находка сделана в Камешковском районе. Этот редкий белый подосиновик внесен в Красную книгу.

Уникальная - даже для нынешнего очень богатого на грибы сезона - находка сделана в Камешковском районе. Этот редкий белый подосиновик внесен в Красную книгу.От обычного подосиновика он отличается тем, что у него кожица белая или беловатая. С розовым, коричневатым или сине-зеленоватым оттенком. Со временем она становится желтоватой.Грибники, разместившие фото своей находки в паблике «Типичные новости | Владимирская область» уже получили порцию критики от бдительных комментаторов. На что дали разумный ответ: грибы были собраны без вреда для грибницы.Отметим, что этот гриб встречается в сосновых лесах с примесью ели и других деревьев, во влажных местах, в засушливую погоду вырастает в тенистых осинниках. По другим данным — в берёзовых, осиновых или хвойных с примесью берёзы лесах. Достаточно редок, но иногда появляется очень обильно, считают специалисты по грибам – микологи.Несмотря на необычную окраску этот гриб съедобен. Он, как и другие подосиновики, употребляется в свежем (варёном и жареном), сушёном и маринованном видах.