На открытии участников соревнований приветствовал заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области Александр Ершов.

23 сентября во Владимире состоялся областной смотр-конкурс профессионального мастерства водителей грузового и пассажирского автотранспорта «ПрофиАвто-2021». На открытии участников соревнований приветствовал заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области Александр Ершов, отметивший, что Госавтоинспекцией региона уделяется большое внимание контролю за соблюдением правил дорожного движения водителями пассажирского и грузового транспорта. Во многом от профессионализма водителей автобусов и грузового транспорта зависит безопасность на наших дорогах.Конкурс проходил в два этапа.На первом участники, водители-профессионалы из семи муниципалитетов области, решали задачи по Правил дорожного движения. Правильность ответов оценивали сотрудники УГИБДД.На втором этапе водители демонстрировали практические навыки, соревнуясь в фигурном вождении.По результатам соревнований лучшим был признан Алексей Прокуроров из города Мурома, работающий водителем на местном заводе.