Городские власти заказали топографическую съемку центра Владимира. Информацию об этом можно найти на сайте Госзакупок. За проведение работ по созданию цифровой геодезической модели

Городские власти заказали топографическую съемку центра Владимира. Информацию об этом можно найти на сайте Госзакупок. За проведение работ по созданию цифровой геодезической модели исторического центра владимирская мэрия готова заплатить более 2 миллионов рублей. Из информации на сайте Госзакупок Объект закупки: Оказание услуг по выполнению топографической съемки для разработки проекта планировки территории достопримечательного места регионального значения