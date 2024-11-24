Во Владимире следователи начали процессуальную проверку по опубликованной в СМИ информации о нарушении природного законодательства.

Во Владимире следователи начали процессуальную проверку по опубликованной в СМИ информации о нарушении природного законодательства. Сообщалось, что на берегу Клязьмы появилась незаконная свалка, а в сам водоём сливаются нечистоты.Сложившаяся ситуация привлекла внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поручил доложить ему о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», - отмечает СУ СКР по Владимирской области.