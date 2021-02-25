Фигурант нашел чужую карту на пешеходной дорожке и расплатился ею за покупку сигарет и спиртного в нескольких магазинах.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя города Вязники. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).В начале февраля 2021 года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился местный житель 1986 года рождения, сообщивший, что несколькими часами ранее потерял банковскую карту. Заявитель предпринял меры для блокировки, однако к этому времени со счета, где находилось 195 000 рублей, неизвестный пользователь успел потратить некоторую сумму.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проанализировали информацию о платежах и изучили записи с камер видеонаблюдения в торговых точках.В результате проделанной работы личность злоумышленника была установлена.Фигурант признался, что нашел карту на пешеходной дорожке и расплатился ею за покупки сигарет и спиртного в нескольких магазинах.Имущественный ущерб потерпевшему был полностью возмещен.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.