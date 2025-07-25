Во Владимире начался финальный этап сноса основного трехэтажного здания бывшего таксопарка, расположенного на улице Чайковского. Строение, возведенное в 1970-х годах для автотранспортного ..

Во Владимире начался финальный этап сноса основного трехэтажного здания бывшего таксопарка, расположенного на улице Чайковского.Строение, возведенное в 1970-х годах для автотранспортного предприятия № 2, в разные годы служило домом для автошколы «ДЮК», офиса Яндекс.Такси, а также различных автомагазинов и заведений общепита.Напомним, на месте сносимого таксопарка группа компаний «Игротэк» планирует возвести два 18-этажных жилых дома с общим количеством квартир около 700, пишет «». Проект, который должен быть реализован до 2030 года, также предусматривает создание парковочных мест, спортивных площадок и необходимой инфраструктуры для сбора мусора. Первые этажи новостроек будут нежилыми и предназначены для размещения магазинов, кафе и других коммерческих объектов.