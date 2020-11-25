Попытки белорусской оппозиции разыграть российскую карту провалились. Такое заявление сделал посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Попытки белорусской оппозиции разыграть "российскую карту" провалились. Такое заявление сделал посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад хочет осуществить государственный переворот в республике. По его словам, европейские страны пытаются подключить к этому процессу Россию.На слова белорусского лидера отреагировал российский посол Дмитрий Мезенцев. В разговоре с журналистами РИА Новости он отметил, что все попытки спровоцировать напряжение в отношениях двух стран не имеют перспективы.Ранее один из лидеров оппозиции Павел Латушко обратился к Евросоюзу с просьбой направить в Белоруссию миссию для разрешения политического кризиса. Член Координационного совета назвал целесообразным включение в группу представителя России.Напомним, в Белоруссии уже больше трех месяцев не утихают массовые беспорядки. Каждое воскресенье в столице республике и других крупных городах проходят демонстрации. Протестующие требуют ухода .Власти жестко подавляют акции. При разгонах протестующих силовики используют светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Известно по меньшей мере о четырех погибших и нескольких десятках пострадавших.