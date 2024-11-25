19-летний и 21-летний жители Гусь-Хрустального стали фигурантами уголовного дела об угоне. В сентябре пьяные приятели находились в одном из населенных пунктах района. Молодые люди решили

19-летний и 21-летний жители Гусь-Хрустального стали фигурантами уголовного дела об угоне. В сентябре пьяные приятели находились в одном из населенных пунктах района. Молодые люди решили угнать автомобиль. Они выставили заднее стекло ВАЗа и пролезли в салон. Там злоумышленники нашли отвертку и попытались завести ей машину. Не получилось. Тогда угонщики соединили провода зажигания – и ГАЗ