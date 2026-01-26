Новая дорога к знаниям в Веризино. По поручению губернатора Владимирской области, в микрорайоне построили новую пешеходную дорожку. Жители ЖК «Садовый квартал» уже давно жаловались на

Новая дорога к знаниям в Веризино. По поручению губернатора Владимирской области, в микрорайоне построили новую пешеходную дорожку. Жители ЖК «Садовый квартал» уже давно жаловались на неразвитую инфраструктуру. В образовательный центр номер 1 школьники ходили по вытоптанной дорожке через частный сектор без освещения. Зимой тропинку у озера затрудняли сугробы. Чтобы не застрять в снегу, жители Веризино