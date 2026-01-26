В Москве подвели итоги ежегодного конкурса «Отличное место на Золотом кольце», где наградили самые качественные туристические объекты знаменитого маршрута. Торжественная церемония

В Москве подвели итоги ежегодного конкурса «Отличное место на Золотом кольце», где наградили самые качественные туристические объекты знаменитого маршрута. Торжественная церемония вручения наград состоялась 24 января в Гостином Дворе в рамках масштабного форума «Уникальная Россия». Об этом поделились в администрации города. В этом году эксперты вместе с представителями городских администраций выбирали лучшие музеи, рестораны и