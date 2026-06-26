27 учеников получили максимальные баллы на ЕГЭ.

Выпускники города Владимира в очередной раз продемонстрировали выдающиеся результаты на едином государственном экзамене. 27 учеников 11-х классов получили максимальные 100 баллов по разным предметам, а двое из них набрали по 200 баллов, показав лучший результат сразу по двум дисциплинам.Стобалльные работы были написаны по литературе, русскому языку, химии, истории, физике и обществознанию.Лучшие результаты по предметам:• Литература: Анна Леонтьева (Гимназия №3), Мирослава Москвичева (Гимназия №23), Анастасия Якунина (Гимназия №39).• История: Мария Аникеева (Гимназия №23), Илья Музалевский (Промышленно-коммерческий лицей), Семен Сафронов (Школа №25).• Химия: Анна Гордеева, Ангелина Ромашова (Образовательный центр №9), Матвей Куц, Алина Лапочкина, Ксения Румянцева (Гимназия №3), Маргарита Кокувина, Дмитрий Ситник (Школа №8), София Пульчева (Школа №22), Богдана Круглова (Гимназия №35).• Русский язык: Марина Мясникова (Школа №7), Полина Кузнецова, Ратмир Огрызков, Алина Сорокина (Школа №36), Юлия Булкина (Промышленно-коммерческий лицей), Маргарита Кокувина (Школа №8), Мария Ишутина (Школа №20).• Физика: Софья Чикина (Школа №20), Ратмир Огрызков (Школа №36), Глеб Дашин (ОЦДО «Прогресс»), Артем Ивлев, Максим Карякин, Петр Орехов (Промышленно-коммерческий лицей).• Обществознание: Максим Рыбаков (Образовательный центр №2).