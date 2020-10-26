Политический кризис в Белоруссии близится к кульминации. Президент Александр Лукашенко все больше разжигает ситуацию в республике.

Политический кризис в Белоруссии близится к кульминации. Президент Александр Лукашенко все больше разжигает ситуацию в республике.Политолог Дмитрий Болкунец рассказал, что Александр Лукашенко использует жесткие методы в борьбе с протестующими, потому что очень боится повторить судьбу бывшего президента Румынии Николае Чаушеску. 25 декабря 1989 года политик был расстрелян по приговору трибунала.По словам эксперта, Лукашенко рискует каждый день. Противостояние силовиков и демонстрантов в Минске может в любой день обернуться катастрофой. Президенту необходимо выйти на открытый диалог с демонстрантами, провести круглый стол, но вместо этого он только стравливает людей."Это может стать спусковым крючком для гражданской войны", – предупредил Болкунец.Напомним, с 26 октября по всей Белоруссии начались массовые забастовки. Как передает телеграм-канал Nexta Live, стачки охватили "Гродно Азот", Минский тракторный завод, Белкоммунмаш, Минский завод колесных тягачей и еще несколько крупных предприятий.Власти республики . По словам представителей, несколько человек собрались возле "Гродно Азота", но никакого отношения к заводу они не имеют. Все остальные предприятия работают с утра в штатном режиме, обстановка нормальная.