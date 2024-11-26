Техническое открытие Рпенского проезда прошло 1 декабря 2023 года.

На Рпенском проезде во Владимире появились новые велодорожки и съезды на примыкающие улицы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Вдобавок на дороге установлены светофоры и камеры видеонаблюдения, что повысит безопасность пешеходов на переходе в районе улицы Красносельской.Техническое открытие Рпенского проезда прошло 1 декабря 2023 года, и теперь здесь могут свободно передвигаться как автомобилисты, так и пешеходы.Напомним, ранее мы писали, что