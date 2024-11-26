В Меленковском районе в этом году уже добыто 4 волка, в Гусь-Хрустальном районе – 7 особей, сообщили в Госохотинспекции. В отстреле хищников принимают участие только самые выдержанные и

В Меленковском районе в этом году уже добыто 4 волка, в Гусь-Хрустальном районе – 7 особей, сообщили в Госохотинспекции. В отстреле хищников принимают участие только самые выдержанные и терпеливые охотники. Добыча волка – сложное занятие, которое требует серьезной подготовки и опыта. Животное ведет себя осторожно и сбивается в стаи. Как объясняют в Госохотинспеции, регулировать количество