52-летний ковровчанин попал под уголовное дело за незаконное хранение частей растений, содержащих наркотические средства. Мужчина сушил у себя на чердаке коноплю, а также носил ее в карманах.

52-летний ковровчанин попал под уголовное дело за незаконное хранение частей растений, содержащих наркотические средства. Мужчина сушил у себя на чердаке коноплю, а также носил ее в карманах. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД области. Наркохранилище накрыли 22 ноября. Согласно заключению эксперта-криминалиста, вес изъятых частей конопли составил более 4 килограмм. Пока ковровчанин только подозреваемый. Ему избрали