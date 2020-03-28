28.03.2020

2020-03-28 19:55:09

Елена Дьячкова из Владимира создает арт-пряники

Карантин - нужно провести с пользой для себя. Вспомните, о чем вы давно мечтали. Может быть, настало то самое время - именно сейчас и заняться новым делом, найти для себя новое увлечение.

Пряничная блузка, пряничные джинсы, пряничный гардероб. Работы такие же воздушные, как и псевдоним художника арт-пряников - Елены на облаке. Из пряников она может сделать даже шифоньер.

- Внутри он довольно-таки мягкий. За счет сахарной глазури он становится твёрдым. Края я отделываю мастикой. Всё это монолитно.

Там и чемоданы для одежды, и шляпки, и небрежно оставленные перчатки. Такие подарки заказывают модницам, говорит Елена. Сначала она делает эскиз, затем выпекает пряник. Вкусы могут быть разные. Самые распространенные: апельсиновый и имбирный. Последними в ход идут итальянские пищевые краски.

- Его чисто практически можно съесть. Я надеюсь, что его постигнет именно эта участь. Самый интерес в таких подарок - то, что он вызывает удивление. Да ладно, это пряник? Потом уже начинает рассматривать и уже третье - это вкус.

Из пряника и сумка "Шанель". Швы, ручки, логотип - всё пряничное. Внутри, как и полагается женской сумочке, только самое необходимое.

- Сумка делается индивидуально с вещами, которые принадлежат этому человеку, чтобы был момент этого удивления и удовольствия вытащить, например, свои духи.

Этот фотоаппарат "Зенит" сделан специально для питерской выставки в 2019 году. Здесь пряничное всё, кроме ремешка, - боялась не довезти, объясняет Елена. Крышка съемная. Внутри - пряничная фотокарточка с видом Санкт-Петербурга. Авторскую подпись Елена решила поставить на объективе. После выставки "Зенит" отправился в Германию. Он стал подарком русскому шеф-повару. Сейчас работы Елены в весенней тематике. Цветы, пасхальные зайчики в нежно-розовых и зелёных тонах. Такой пряник всегда может сделать жизнь чуточку слаще.

Нина Глизница, Александр Чунаев, "Вести-Владимир"