«Дождались жертв». В селе Суходол на неосвещенной «зебре» иномарка сбила двух подростков. Страшная авария произошла в минувшую пятницу около 18 часов вечера. В ДТП чудом выжили, но серьезно

«Дождались жертв». В селе Суходол на неосвещенной «зебре» иномарка сбила двух подростков. Страшная авария произошла в минувшую пятницу около 18 часов вечера. В ДТП чудом выжили, но серьезно пострадали 14-летний мальчик и 16-летняя девушка. Пытаясь перейти дорогу, они так и не дошли до конца. Как сообщают в пресс-службе ГАИ, на них наехал 68-летний водитель Хендай