Буквально только что на экономическом форуме в Суздале губернатор анонсировал строительство двух разводных мостов через реку Каменку. Об этом сообщил корреспондент «Шестого канала»

Буквально только что на экономическом форуме в Суздале губернатор анонсировал строительство двух разводных мостов через реку Каменку. Об этом сообщил корреспондент «Шестого канала» Алексей Домнин с места событий. К реализации проекта, судя по словам Александра Авдеева, планируют приступить в 2025 году. Другие подробности этой идеи пока неизвестны. Сегодня первый день ЭКГ-форума. В «Суздаль Арене» собрались