Владимирская область сегодня отправила на Донбасс вагон стройматериалов - более 20-ти тонн...

Владимирская область сегодня отправила на Донбасс вагон стройматериалов - более 20-ти тонн силикатного кирпича и 5-ти тонн обрезной доски от предпринимателей Ковровского и Селивановского районов. Гуманитарный груз будет доставлен в Москву, а позднее, когда прибудут составы от других регионов, один большой эшелон двинется в Ростов-на-Дону. Оттуда стройматериалы переправят в ЛНР и ДНР.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Пришло самое время заниматься восстановительными работами. Сейчас в Донецкой и Луганской народной республике жизнь возвращается, необходимо восстанавливать разрушенную инфраструктуру, дома, социальные объекты, и активисты, предприниматели, предприятия совместно с народным фронтом организовывают такие поставки строительных материалов.