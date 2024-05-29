Во Владимире водитель иномарки въехал в кафе В УМВД России по городу Владимиру сообщают, что, по...

Во Владимире водитель иномарки въехал в кафеВ УМВД России по городу Владимиру сообщают, что, по предварительной информации, 29 мая ранним утром - в 6:45 по адресу - город Владимир, улица Благонравова (у дома №2) ехал водитель автомобиля Рено Логан, 1976 года рождения.Во время движения мужчина почувствовал себя плохо и потерял контроль над автомобилем.В результате машина врезалась в KFC.Уточняется, что в ДТП (к счастью) никто не пострадал.Сам ресторан в ближайшие дни будет работать в формате «на вынос».Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области