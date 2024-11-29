Как приготовить нежное воздушное тесто и сделать пиццу без скалки? В нашем новом блюде главный ингредиент – ветчина «Филевская». Три секрета приготовления вкусной пиццы от шеф-повара в

Как приготовить нежное воздушное тесто и сделать пиццу без скалки? В нашем новом блюде главный ингредиент – ветчина «Филевская». Три секрета приготовления вкусной пиццы от шеф-повара в новом выпуске! Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Реклама ЗАО «Стародворские колбасы». ИНН 3328426780ERID: 2VtzqxZV4xX