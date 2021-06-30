Главная тема этого дня. Сегодня ровно в полдень Владимир Путин выйдет на прямую связь с гражданами страны. Эта Прямая линия станет юбилейной, 20-й по счёту. О значении этого формата и владимирских вопросах разных лет - в обзоре моей коллеги Марии Платанюк.

Главная тема этого дня. Сегодня ровно в полдень Владимир Путин выйдет на прямую связь с гражданами страны. Эта "Прямая линия" станет юбилейной, 20-й по счёту. О значении этого формата и владимирских вопросах разных лет - в обзоре моей коллеги Марии Платанюк.20 лет в эфире. Уникальный формат. Миллионы вопросов со всех концов необъятной страны. Ежегодная прямая линия Президента Владимира Путина - на старте. Как обычно, прямая трансляция главного диалога года- и на телеканале «Россия». А сейчас вместе вспомним передачи разных лет. Только цифры и факты.- Это кадры самого первого разговора Владимира Путина со страной. Впервые общение с россиянами в таком формате состоялось 24 декабря 2001-го. Тогда прямая линия продолжалась 2 часа 20 минут. 20 попыток дозвониться в секунду. Это тоже цифры самого первого эфира.А вот рекорд по длительности пришёлся на 2013-й. На прямой связи Президент был 4 часа 47 минут. Тогда Владимир Путин успел ответить на 80 вопросов. А в общей сложности, на прямую линию их тогда поступило около 3 миллионов.Зарплаты, пенсии, газификация, коммунальные тарифы, переселение из ветхого и аварийного жилья, вопросы образования и медицины. Год от года эти темы - лидеры «народного опросника».Как задать вопрос Президенту? Каждый житель страны может сделать это через специальное мобильное приложение «Москва-Путину». Технологически оно позволит выйти на прямую видеосвязь со студией, где будет находиться Владимир Путин, непосредственно во время эфира. Это действительно торжество высоких технологий. Для связи с первым лицом государства нужен только смартфон.Вопросы принимались и принимаются и через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Также россияне могут направить СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Напомню, что прямая линия стартует в полдень по московскому времени.Жители Владимирской области неоднократно обращались на «Прямую линию» с Владимиром Путиным, записывая в том числе и видеообращения. В эфире, конечно, звучали не все.Пловцы просили большой бассейн, необходимый для тренировок, жители деревни Рукав требовали экологической защиты, говорили люди о дорогах и твёрдом "нет" мусорному полигону в Филипповском сельском поселении Киржачского района, владимирцы просили перенести миграционный центр с улицы Вокзальной.Но если вспоминать эфиры последних лет, одним из самых резонансных на «Прямой линии» был вопрос из Владимирской области о судьбе Струнинской больницы.В формате телемоста струнинцы поведали главе государства, в каком состоянии находится местное учреждение здравоохранения. Напомню, это был июнь 2018-го.Владимир Путин:- В Вашем случае речь идёт о гораздо более крупном населенном пункте. Надо совершенствовать, но первичное звено не должно быть уничтожено.Итогом Прямой линии тогда стало прямое поручение Президента. Правда, долгое время сами струнинцы были недовольны оперативностью его выполнения. И это была настоящая «струнинская эпопея», о которой в информационных выпусках рассказывали «Вести-Владимир».Коротко о вопросах этого года. Шанс задать свой вопрос есть у каждого жителя нашего региона.Тематика, безусловно широка. Жители Суздальского района будут просить наладить водоснабжение в деревнях и селах, измученных коммунальной засухой.Погорельцы из Александрова в своём видеообращении также просят помощи. Пожар в их пятиэтажном доме - это бывшее общежитие - случился 12 июня. Людей не устраивают ни размеры выделенных компенсаций, ни состояние их временного жилья.- Мы скитаемся по углам... Многие купили это жильё на материнский капиталИз 33–го региона поступил и вопрос о борьбе с борщевиком. Локальных мер недостаточно, уверены люди.Ольга Андреева:- Просим поддержки в разработке активной мощной федеральной программы по борьбе с растением-агрессором - борщевиком Сосновского.«Прямая линия» - это один из самых эффективных способов обозначения и решения проблем.К этому, по словам российских политологов, люди уже привыкли. Огромное количество вопросов доказывает: формат востребован. Это не только прямой разговор, но и эффект «прямого действия». Год от года к прямой линии приковано внимание и региональных властей, и общественников. По мнению экспертов, ключевой в этом году станет именно социальная повестка, в частности, здравоохранение, вакцинация. И это тоже влияние пандемии. Стоит ли делать прививку от коронавируса? Один из самых популярных вопросов этого года.Принимать обращения со всех платформ будут до последней секунды прямого эфира. По словам самого Президента, «Прямая линия с Владимиром Путиным» - это самый мощный социологический опрос. В режиме реального времени, здесь и сейчас, он позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.Мария Платанюк, Семён Карпов. «Вести-Владимир».