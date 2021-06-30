Деревья спилили, но вывезти забыли. Жильцы второго дома по улице Почаевской жалуются на работу управляющей компании «Жилищно-эксплуатационное управление». По их словам, коммунальщики

Деревья спилили, но вывезти забыли. Жильцы второго дома по улице Почаевской жалуются на работу управляющей компании «Жилищно-эксплуатационное управление». По их словам, коммунальщики опилили деревья, а мусор не убрали. Уже третий месяц вокруг всего дома валяются бревна и сухие ветки. Нина Чурсина, жительница дома № 2 «Б» Лежит с апреля месяца. Просили управляющую компанию убрать. Они