Счетчики нового поколения установили владимирские энергетики в поселке Боголюбово

Высокотехнологичное будущее - уже сегодня. Энергокомпания "Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго" реализует масштабный проект, направленный на снижение потерь электроэнергии в сетях. Установка инновационных приборов учета прошла и в поселке Боголюбово.Система "умный учет" в режиме реального времени считывает показания счетчиков и передает их во Владимирэнерго. Система точная и прозрачная.Александр Темеров, начальник отдела формирования балансов электроэнергии, мощности и анализа потерь Владимирэнерго: "С 1 го июля 2020 года сетевая организация и гарантирующий поставщик обязаны оснащать интеллектуальным учетом электроэнергии своих потребителей".Обновление будет происходить постепенно. В первую очередь "умные счетчики" появятся там, где нет приборов учета, либо они неисправны или просрочены. Во всех остальных случаях можно использовать старый счетчик. В будущем в стране будут использоваться только приборы учета, автоматически передающие показания в энергокомпанию. Уже в этом году Владимирэнерго планирует оснастить в полном объеме интеллектуальными приборами учёта электроэнергии 3 цифровых РЭС нашей области: Суздальскую, Судогодскую и АлександровскуюАлександр Темеров, начальник отдела формирования балансов электроэнергии, мощности и анализа потерь Владимирэнерго: "Интеллектуальный учет электроэнергии позволяет не только повысить качество и надежность электроэнергии, но и оперативно выявить очаги потерь, отреагировать на их снижение. Потребитель для себя, в свою очередь, получает возможность контролировать свое электропотребление с учетом графика нагрузок и перехода на двухтарифный или трёхтарифный уход, имеет возможность сэкономить на потреблении электроэнергии".Теперь потребителю будет достаточно только вовремя оплачивать счета, самостоятельно снимать показания счетчика не нужно. В ближайшее время "умный учет" появится и в других районах области. Новая система позволит полностью избежать воровства электроэнергии. За счет автоматизации уменьшатся и ее потери и улучшатся надежность и качество электроснабжения потребителей.Александр Сыпченко, Вячеслав Микульшин, Александр Голубев"Вести-Владимир"