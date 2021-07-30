Павел Латушко заявил о готовности оппозиции противостоять Александру Лукашенко в вопросе принятия новой конституции.

Павел Латушко заявил о готовности оппозиции противостоять Александру Лукашенко в вопросе принятия новой конституции.Новая конституция Белоруссии, которую президент Александр Лукашенко, обещал дать народу после многочисленных протестов летом прошлого года, обросла сакральными смыслами. Официальный текст еще не опубликован, а местные эксперт уже делают ставки, какими будут итоги общенационального референдума. Так или иначе, оппозиция готова к борьбе с режимом Лукашенко. Об этом в интервью ютуб-каналу In time Ukrainein заявил лидер НАУ Павел Латушко.Руководитель движения "Народное антикризисное управление" уточнил, что оппозиция выработала план действий, некоторые из которых уже начала воплощать в жизнь. Он назвал будущий референдум по конституции профанацией, в которой белорусское общество не хочет участвовать. Политик заявил о готовности помешать Лукашенко поменять основной закон страны.Латушко подчеркнул, что на данный момент нет возможности организовать протесты и блокировать улицы. Вместо этого он предложил белорусам обратить внимание на так называемую "", текст которой совместно готовят оппозиционные силы страны."Мы должны одобрить через общественную дискуссию народную конституцию", – отметил Латушко. Он уточнил, что оппозиция хочет зарегистрировать законным способом свой проект основного закона, чтобы его допустили до референдума, который готовит "диктатор".Политик не исключил, что придется прибегнуть и к другим методам борьбы с Лукашенко. Непосредственно "противодействие" режиму начнется, со слов лидера НАУ, в день проведения референдума, если им откажут в регистрации. При этом он не стал озвучивать конкретные планы оппозиции.