Весь октябрь в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) будут выходить новые серии основанного на реальных хитах сериала «Комбинация» (18+) о пути к вершинам

Весь октябрь в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) будут выходить новые серии основанного на реальных хитах сериала «Комбинация» (18+) о пути к вершинам музыкальных чартов первой в нашей стране женской поп-группы. А потом Wink.ru предложит вспомнить главные песни последних лет в документальном сериале «Хит» (12+) с целой россыпью российских звезд. Проект «Хит» расскажет