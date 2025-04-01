За сутки во Владимирской области потушили 38 пожаров сухой травы. Всего сгорело 33 гектара. К сожалению, пострадала не только растительность, рассказали в пресс-службе МЧС области. В поселке

За сутки во Владимирской области потушили 38 пожаров сухой травы. Всего сгорело 33 гектара. К сожалению, пострадала не только растительность, рассказали в пресс-службе МЧС области. В поселке Гусевский Гусь-Хрустального района вместе с травой сгорели две постройки. А в населенном пункте Крапивье Суздальского района мужчина пострадал после попытки потушить пал. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: