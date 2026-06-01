Депутаты регионального парламента перераспределили бюджет, сделав акцент на модернизации здравоохранения.

Очередная корректировка главного финансового документа области прошла на заседании Законодательного собрания. Основная часть поправок, внесённых как губернатором, так и самими депутатами, направлена на поддержку медицинских учреждений: дополнительные средства выделены на проведение ремонтов и приобретение оснащения.Ремонтные работы будут продолжены в хирургическом корпусе владимирской больницы «Красный крест», а также в перинатальном центре, где планируется запуск эндокринологического центра.Кроме того, автопарк клиник региона пополнится шестью новыми каретами скорой помощи. Предусмотрено и благоустройство площадок для последующей установки модульных женских консультаций при Киржачской и Селивановской районных больницах.